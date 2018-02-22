В Кыргызстане утвердили трудовую квоту для иностранцев на 2018 год еще неделю назад — 15 февраля. Об этом ИА «24.kg» сообщили в отделе по работе с иностранными гражданами Государственной службы миграции.

Сегодня в парламенте депутат Аида Касымалиева заявила, что квоту для иностранцев до сих пор не утверждают по непонятным причинам, и приезжие граждане будут должны уплатить штраф.

На 2018 год утверждена квота на 16 тысяч 490 иностранных граждан, это на уровне прошлого года.

«Квота утверждается не ГСМ, а решением правительства. На сбор информации о предполагаемой квоте со всех регионов республики требовалось время. Никакой проблемы не было. Мы уже начали прием документов, первую комиссию провели, рассмотрели и по результатам начали выдавать разрешения», — сказали в ГСМ.

«Иностранцам не придется платить штрафы, если они вовремя обратились с заявлением. Мы поддерживаем тесные контакты и разъясняем процедуру», — добавили в ведомстве.