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Общество

В Кеминском районе нашли раненую краснокнижную рысь

В Кеминском районе местный житель нашел краснокнижную рысь. Об этом сообщила Государственная инспекция по технической и экологической безопасности.

Местный житель села Тар-Суу нашел рысь у реки в Кемине. О находке он сообщил в инспекцию.

Рысенку 10 месяцев. У него поврежден правый глаз. Инспекторы подозревают, что ранее его содержали в домашних условиях. Животное передали в фонд «Бугу Эне».

Государственная инспекция по технической и экологической безопасности напоминает, что охотиться и держать дома животных, занесенных в Красную книгу, запрещено.
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