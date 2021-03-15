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Общество

В Токтогуле нашли исхудавшую и ослабленную рысь. Ей нужна помощь

В реабилитационный центр «Бугу Эне» доставили молодую рысь из Токтогула. Об этом сообщили в фонде.

«Ну вот, еще один страдалец... Вернее, страдалица доставлена сегодня ночью к нам сотрудниками Экотехинспекции из Токтогула. Молодая рысь, 2020 года рождения, примерно девять-десять месяцев, осталась без матери (потерялась или что-то случилось с матерью). Скиталась очень долгое время без еды и исхудавшая, ослабленная и замерзшая пришла к людям в кошару. Молодой человек, хозяин кошары, поняв, что перед ним малыш, ослабший, одинокий и ищущий пропитания, кинул ему немного мяса и вызвал инспекторов экологии. Рысь отловили и срочным порядком доставили ночью к нам», — написали в фонде.

Отмечается, что благодаря оперативно проделанной работе сотрудников Госэкотехинспекции и ветклиники есть большая надежда, что животное выживет.

В «Бугу Эне» просят всех неравнодушных помочь нам в спасении рыси:

«ЭЛСОМ»: 0553634238 (работает со Сбербанком для РФ);

Demir Bank/«Демир Банк»
1180000087152686-KGS
1180000087152787-USD
1180000087152888-EUR
BIC/БИК 118005;
Optima Bank/«Оптима Банк»⠀
1091820239920161
BIC/БИК: 109018⠀
SWIFT: ENEJKG22⠀
E-mail: saltanatseitova.buguenye@gmail.com.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186535/
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