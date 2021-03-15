В Токтогуле нашли исхудавшую и ослабленную рысь. Ей нужна помощь

В реабилитационный центр «Бугу Эне» доставили молодую рысь из Токтогула. Об этом сообщили в фонде.
«Ну вот, еще один страдалец... Вернее, страдалица доставлена сегодня ночью к нам сотрудниками Экотехинспекции из Токтогула. Молодая рысь, 2020 года рождения, примерно девять-десять месяцев, осталась без матери (потерялась или что-то случилось с матерью). Скиталась очень долгое время без еды и исхудавшая, ослабленная и замерзшая пришла к людям в кошару. Молодой человек, хозяин кошары, поняв, что перед ним малыш, ослабший, одинокий и ищущий пропитания, кинул ему немного мяса и вызвал инспекторов экологии. Рысь отловили и срочным порядком доставили ночью к нам», — написали в фонде.
Отмечается, что благодаря оперативно проделанной работе сотрудников Госэкотехинспекции и ветклиники есть большая надежда, что животное выживет.
В «Бугу Эне» просят всех неравнодушных помочь нам в спасении рыси:
«ЭЛСОМ»: 0553634238 (работает со Сбербанком для РФ);