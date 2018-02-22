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Общество

Мировая коррупция. Кыргызстан между Папуа — Новой Гвинеей и Россией

В Индексе восприятия коррупции Кыргызстан улучшил положение на одну позицию и занял 135-е место среди 180 стран. Об этом сообщила международная организация Transparency International.

По итогам 2017 года индекс охватывает 180 стран и территорий. Он измеряет уровень восприятия коррупции в государственном секторе той или иной страны и является составным индексом, основанным на данных опросов.

Число баллов, полученное страной, отражает уровень восприятия коррупции в государственном секторе по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 означает, что уровень коррупции в государственном секторе считается очень высоким, а 100 — крайне низким.

В Индексе восприятия коррупции за 2017 год Кыргызстан набрал 29 баллов и занял 135-е место. По итогам 2016-го — 28 баллов и 136-е место.

На такой же позиции вместе с Кыргызстаном оказались Россия, Доминиканская республика, Гондурас, Лаос, Мексика, Папуа — Новая Гвинея и Парагвай.

Среди соседей Кыргызстана наилучшие показатели в индексе у Китая (41 балл, 77-е место) и Казахстана (31 балл, 132-е место). Хуже дела обстоят в Узбекистане и Туркменистане (обе получили по 22 балла, 157-е место), а также в Таджикистане (21 балл, 161-е место).

Те страны, которые набрали меньше среднего значения (у нас это 43 балла), — это государства, где отсутствуют сами институты, способные гарантировать безопасность от коррупции.

Директор российского отделения Transparenсy Антон Поминов
Лидерами рейтинга стали Новая Зеландия (89 баллов) и Дания (88 баллов). Третье место разделили Финляндия, Норвегия и Швейцария, получившие по 85 баллов.

Группа лидеров изменений не претерпела. То же касается и аутсайдеров индекса — Южный Судан (12 баллов) и Сомали (девять баллов).
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