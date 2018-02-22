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Общество

Диджея клуба «Ретро-Метро» арестовали на пять суток за выступление топлесс

Выступавшую полуголой девушку — диджея ночного клуба «Ретро-Метро» — водворили в приемник-распределитель. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По их данным, соответствующее решение принял суд.

«После публикации в социальной сети фотографий с полуобнаженной девушкой сотрудники УВД Первомайского района проверили ночной клуб. Собранные материалы направили в суд. Вчера, 21 февраля, суд вынес решение о привлечении к административной ответственности диджея клуба в виде ареста на пять суток. Администратор оштрафован на полторы тысячи сомов и получил восемь часов общественных работ», — сообщили в ГУВД.

Напомним, в социальной сети Facebook распространили фото полуголой девушки — диджея ночного клуба «Ретро-Метро». Пользователи восприняли это негативно и стали критиковать ее за аморальное поведение.
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