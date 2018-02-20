Адвокаты просят оправдать экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима ввиду отсутствия состава преступления. В Свердловском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Кима. Стороны приступили к прениям.

Юрист Сергей Воронцов также попросил вынести частное определение следователям и гособвинителю. Он отметил, что представитель прокуратуры сослался на судебный акт, которого не было, а следователи небрежно провели следствие, нарушая УПК.

Адвокат Тимур Султанов добавил, что его подзащитный невиновен. Дивиденды, в незаконном получении которых Александра Кима пытается уличить Александр Рябушкин, он получал совершенно обоснованно, так как вместе с Анной Власенко являлся учредителем ОсОО «Рубикон».

Александра Кима обвиняют в злоупотреблении служебным положением служащего коммерческой организации. Гособвинение просит для него шесть лет тюрьмы с конфискацией имущества.