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Общество

Кой-Ташская бригада. Школьников и студентов познакомили с жизнью военных

В войсковой части № 73809, расположенной в селе Кой-Таш, прошел день открытых дверей. На мероприятие пригласили не только школьников окрестных школ, столичных гимназий, но и студентов, а также курсантов Кыргызского национального военного лицея имени Даира Асанова.

С бытом военных познакомились и воспитанники Реабилитационного центра «Умут-Надежда».

Мероприятие приурочено не только к Дню защитника Отечества, но и к 100-летию войсковой части.

«18 марта Кой-Ташской бригаде исполняется 100 лет. В этом году нас посетили ученики бишкекских школ № 31, 62, 92, сел Стрельниково и Кой-Таш. Приезжали и студенты двух вузов — экономического и технического. Всем мы показали жизнь и быт военнослужащих», — рассказал командир части Болот Кочконов.

По словам председателя Комитета солдатских матерей Уулкан Байгубатовой, в Кыргызстане все войсковые части распахнули двери для будущих призывников.

«Подобные мероприятия поднимают не только боевой дух военнослужащих, но и направлены на развитие патриотического духа у школьников. Такие мероприятия проводятся ежегодно во всех войсковых частях. Дни открытых дверей и сейчас проходят в Кыргызстане —  от Балыкчи до Айдаркена. Но в этом году мы приурочили их еще и к 100-летнему юбилею Кой-Ташской бригады», — рассказала Уулкан Байгубатова.

Школьникам, студентам и лицеистам показали военную технику — машины, гаубицы и робота-сапера. Помимо этого, ребята смогли поучаствовать в конкурсах по перетягиванию каната, разборке и сборке автомата и быстрому оказанию первой медицинской помощи.

Гости войсковой части смогли пообщаться с солдатами, посмотреть казармы, а в конце мероприятия — отведать солдатской каши.
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