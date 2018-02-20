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Общество

Адвокат Александра Кима собирается судиться с ГСБЭП

Адвокат экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима Сергей Воронцов заявил, что подаст в суд на следователей ГСБЭП за заведомо ложное сообщение. Об этом он заявил суду, где рассматривается уголовное дело Александра Кима. 

По словам юриста, в здании ГСБЭП, где висит стенд с фотографиями тех, кто находится в розыске, есть фото и его подзащитного. Адвокат отметил, что это абсурд, поскольку Александр Ким никогда не скрывался от органов следствия и его никто не задерживал.

О том, что в отношении Александра Кима возбуждено уголовное дело, он и его адвокаты узнали 17 марта 2017 года, когда в дом к Александру Киму ворвались сотрудники финансовой полиции. Это тоже является нарушением УПК. 

Александра Кима обвиняют в злоупотреблении служебным положением служащего коммерческой организации. Гособвинение просит для него шесть лет тюрьмы с конфискацией имущества. Александр Ким называет это уголовное дело политическим заказом. 
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