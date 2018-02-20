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Общество

Адвокат заявил, что дело Александра Кима сфальсифицировано

В Свердловском райсуде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела экс-владельца Издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима. Стороны приступили к прениям.

Адвокат Сергей Воронцов заявил, что уголовное дело в отношении его подзащитного сфальсифицировано, а следствие проводили с грубейшими нарушениями УПК.

В суде доказано, что показания свидетелей со стороны потерпевшего, в частности супруги Александра Рябушкина Галины, подложны. А 27 миллионов сомов, которые истец Александр Рябушкин требует в качестве возмещения ущерба и указывает, будто Александр Ким получил их незаконно, уже себе присвоил, когда получил дивиденды, причем в обход закона. Он тогда не являлся учредителем ОсОО «Рубикон».

Отметим, гособвинение просит для Александра Кима шесть лет тюрьмы с конфискацией имущества. 

Его обвиняют в злоупотреблении положением служащего коммерческой организации. Сам Александр Ким называет дело в отношении себя политическим заказом. 
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