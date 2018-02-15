Убийц таксиста в городе Ош приговорили к пожизненному заключению

Ошский областной суд приговорил двоих подозреваемых в убийстве таксиста, военнослужащего контрактной службы и его бывшего сослуживца, к пожизненному лишению свободы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, тело таксиста Алишера Таджибаева обнаружили в селе Ак-Терек Ноокатского района 11 августа 2017 года. Эксперты установили, что его убили. Спустя несколько дней милиция задержала двух подозреваемых. Ошский городской суд приговорил одного из них к 25 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а второго — к 22 годам лишения свободы.

По данным облсуда, оба подсудимых полностью признали вину. Однако представитель потерпевшей стороны обжаловал вердикт в вышестоящей инстанции.

«Сегодня судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушений изменила решение первой инстанции. Обоих подсудимых приговорили к пожизненному лишению свободы. Они будут отбывать наказание в колонии усиленного режима. Кроме того, с них взыскали 693 тысячи сомов в качестве материального и 1 миллион сомов в качестве морального ущерба», — сообщили в облсуде.