Немцу Кевину Рафальски захотелось приключений, и он приехал в Кыргызстан

Немец Кевин Рафальски полюбил Кыргызстан в свой первый приезд, когда проработал год волонтером в одной из организаций, оказывающей помощь душевно и физически больным людям. А затем узнал о программе «Профессиональное образование в Центральной Азии» и понял, что это хорошая возможность внести свой вклад в развитие пищевой технологии в регионе.

— Мне захотелось расширить свой кругозор и приобрести опыт проживания в другой культуре и в других условиях по сравнению с чрезмерно «защищенной» жизнью в Германии. Одним словом, мне захотелось приключений, — объяснил он свой выбор остаться в нашей республике.

Сегодня Кевин Рафальски является специалистом по содействию развитию программы GIZ «Профессиональное образование в Центральной Азии» и живет в Кара-Балте.

Он координирует программу, осуществляемую в сотрудничестве с Кара-Балтинским технико-экономическим колледжем и программой GIZ.

Я пытаюсь помочь людям понять, что среднее специальное образование — это хорошо. Кевин Рафальски

— С какими проблемами вы столкнулись, приехав в Кыргызстан?

— С большими трудностями не сталкивался, но меня всегда удивляла манера вождения местных водителей. Хоть правила дорожного движения и являются универсальными во всем мире, меня поражает, как местные водители их интерпретируют.

Такой стиль вождения в корне отличается от немецкого.

— Когда я впервые приехал сюда, был удивлен тем, что скорость Интернета у вас на порядок выше, чем в Германии! Почти в каждом кафе или ресторане предлагается общий доступ в Сеть. Это то, о чем я сейчас могу только мечтать в Германии.

Меня также удивило, что люди со злым, на первый взгляд, выражением лица оказываются очень добрыми и гостеприимными.

Фото из личного архива. Кевин Рафальски с супругой в Бишкеке

— Кара-Балта вам чем-нибудь напоминает ваш родной город?

— Нет! Именно для этого я и приехал сюда: чтобы оказаться в другой среде, чтобы ничто не напоминало мне о родном городе. В противном случае я мог бы остаться в Германии.

— Чего вам не хватает здесь?

— Инфраструктуры и места, где молодые люди могут встретиться, провести время и пообщаться друг с другом.

Я также скучаю по моим друзьям и семье.

— Наверняка у вас появилось свое любимое место...

— Это любое место, откуда я могу насладиться видом гор на закате.

— Что вам нравится в национальной кухне, а что вы боитесь даже попробовать?

— Люблю плов с изюмом, свежий кумыс (кобылье молоко) и жареный лагман, но я больше никогда в жизни не попробую чучук. Это очень необычное для меня блюдо, однако я рад, что местные жители любят его, уважают и относятся к нему на высшем уровне. Это свидетельствует об огромном уважении к культуре Кыргызстана.

— Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Как я уже сказал, меня впечатлило гостеприимство людей. Даже когда им нечего предложить, они всегда любезны и приветливы. Такое не часто встретишь в других странах. Кроме того, мне нравится ценность семьи в Кыргызстане: членов семьи всегда встречают и относятся к ним с уважением. Это меня удивляет.

Время от времени мне кажется, что людям не хватает терпения. Например, во время езды на машине мне нравится, когда все спокойно и тихо. Кевин Рафальски

— Из-за того, что здесь нет мест для молодежи, где можно пообщаться, провести время друг с другом, помимо магазинов, кафе или пиццерий, я бы хотел создать такое место, где молодые люди имели бы возможность развивать социальное мышление и признать свое окружение как сообщество, которое зависит друг от друга.

— Что больше всего вам нравится в жизни в Кыргызстане?

— Моя жена (смеется), которая является кыргызстанкой. Ну а если серьезно, то мне нравится простота жизни в Кыргызстане.