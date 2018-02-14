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Общество

В Таласе на таксиста напали граждане Казахстана

В Таласской области сотрудники милиции по горячим следам задержали граждан Казахстана, совершивших разбойное нападение на таксиста. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 12 февраля примерно в 20.30 в городе Таласе двое мужчин сели в машину к местному жителю, занимающемуся частным извозом. Угрожая электрошокером, злоумышленники избили и связали его. Забрали авто. В селе Кок-Ой у них закончился бензин. Связанному таксисту удалось освободиться и убежать.

Злоумышленники забрали деньги, документы и личные вещи частного извозчика и скрылись. Потерпевший сообщил о случившемся в органы внутренних дел.

Ориентировка с приметами нападавших лиц была направлена наружным службам. В результате оперативных мер подозреваемые задержаны милиционерами патрульно-постовой службы УВД области при отработке административной территории.

Личности задержанных лиц установлены. Ими оказались граждане Казахстана Д.Т., 1991 года рождения, и И.Г., 1995 года рождения. Их задержали на вокзале, они пытались скрыться.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 (разбой) УК КР. Задержанные подозреваются в совершении аналогичного преступления в Таласе.
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