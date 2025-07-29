В столице изменились правила выноса мусора. Теперь всем жителям, как владельцам частных домов, так и жильцам многоквартирных домов, разрешается выносить твердые бытовые отходы только с 18.00 до 24.00. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Кроме того, запрещено выбрасывать мусор, золу, ветки и сухую траву возле мусорных контейнеров.

Также с 7.00 до 10.00 ограничено движение грузовых автомобилей определенных категорий, чтобы уменьшить утренние пробки и шум.

Погрузка и разгрузка товаров должны проходить только в специально отведенных местах и не мешать движению транспорта.

Исключения сделаны для машин, перевозящих продукты питания, медицинские товары и сотрудников спецслужб.

Эти меры направлены на повышение чистоты и комфорта в городе, отмечается в сообщении.