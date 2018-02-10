Шоу дронов на открытии Олимпийских игр-2018 стало мировым рекордом

Вчера в Южной Корее состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр 2018 года. Поразительным событием стало шоу из множества светящихся квадрокоптеров в небе, сообщили мировые СМИ.

Шоу дронов организовала компания Intel. Одновременно в воздух поднялись 1218 квадрокоптеров Shooting Star Mini, которые двигались синхронно. Они образовали в небе огромный силуэт сноубордиста, а затем выстроились в главный символ Олимпиады — фигуру из пяти олимпийских колец.

Шоу поставило мировой рекорд по количеству дронов, одновременно запущенных в воздух, сообщил The Verge. Запись попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущие рекодсмены использовали всего 500 дронов. Это произошло в Германии в 2016 году.

По официальным данным, церемония открытия Олимпийских игр в Пхенчхане обошлась организаторам в $65 миллионов.