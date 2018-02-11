Афиша на неделю: 12-16 февраля

1-15 февраля. Выставка Всеволода Демидова (Алматы)

Всеволод — художник-график, дизайнер, куратор, автор объектов, инсталляций, перформансов, хеппенингов. Родился в 1964 году в Баку, живет в Алматы.

«Асанбай-центр», 12.00-24.00.

7 февраля — 2 марта. Выставка «С мольбертом по миру»

В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, графика, скульптура, изделия из войлока.

«Галерея М», 9.00-19.00.

12 февраля. Психотерапевтическая встреча

Как сложно говорить кому-то о своих чувствах! Приглашаем к разговору о любви, признаниях, ожиданиях, разочарованиях, о том, что важно для вас в эти моменты, когда предстоит важный разговор.

Национальная академия наук (кабинет 104), 18.00.

12 февраля. Встреча «Места силы» с участниками клуба путешественников

Места силы — особые районы нашей планеты, где присутствует мощная энергетика и люди могут ощущать сильное воздействие, которое проявляется как на физическом, так и на эмоциональном уровне. Расскажут о таких местах Кыргызстана и покажут фотоматериалы Влад Ушаков и Неля Омарова. Регистрация по ссылке.

Ololohaus, 18.30.

13 февраля. Просмотр фильмов о Гарри Поттере

Каждый вторник будут показывать по одной части легендарной истории о мальчике-волшебнике.

Dodo Pizza, 19.00.

13 февраля. Выставка «В поисках права»

В центре интерактивной выставки — вопросы нарушения прав человека в Кыргызстане.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова, 17.00.

13 февраля. Концерт «Салют любви»

В программе концерта произведения о любви из мировой коллекции в исполнении Президентского камерного оркестра «Манас».

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

13 февраля. Вечер поэзии и музыки

На свой концерт приглашает актриса и руководитель «GALA-театра» Галина Кетова.

Studio247, 20.00.

13 февраля. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти затруднительного положения. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

14 февраля. Концерт группы «Элес»

В День святого Валентина послушайте любимые песни в живом исполнении.

Barclays Pub, 21.00.

14 февраля. Празднование Дня святого Валентина

Гостей ждут конкурсы «Формула любви», «Тир Купидона», фотозоны и еще много интересного.

ТЦ «Бишкек-парк», 16.00-20.00.

14, 16 февраля. Спектакль «Ромео и Джульетта»

Знаменитая история Ромео и Джульетты рассказывает о том, что человек создан не для вражды и ненависти, но для любви, призывающей к миру. Благодаря гениальной музыке Сергея Прокофьева спектакль уже 75 лет ставят на лучших сценах мира. Модерн-балет «Ромео и Джульетта» исполняется под фонограмму.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 19.00.

15 февраля. Мелодрама «Я всю жизнь шла к тебе»

История знакомства двух немолодых людей. Она — кассирша цирка, приехавшая отдохнуть в санаторий на Рижском взморье. Он — главный врач этого санатория. Все самое хорошее в их жизни уже случилось. Так они думали...

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

15 февраля. Вечер памяти Дмитрия Хворостовского «Опустела без тебя земля»

Лауреаты международных конкурсов, солисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета и Кыргызской национальной филармонии исполнят произведения из репертуара Дмитрия Хворостовского. Собранные средства пойдут детям, больным раком.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

15 февраля. Кинопремьеры

«Лед» (мелодрама). С детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лед под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот благодаря вере и упорству Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание.

«Черная Пантера» (фантастика, боевик). С первого взгляда можно решить, что Ваканда — обычная территория дикой Африки, но это не так. Здесь, в недрах пустынных земель, скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию. Многие пытались добраться до него, разоряя все на своем пути и принося смерть аборигенам, но каждый раз таинственный дух саванны Черная Пантера вставал на защиту угнетенных.

«Призрачная нить» (драма). В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, кинозвезд, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой.

«Махнем на Луну!» (мультфильм). Злые инопланетяне задумали покорить нашу планету благодаря могущественному амулету, с помощью которого можно подчинить своей воле любое разумное существо. На Земле готовится спасательная операция. Но есть одна проблема: выполнить миссию может лишь тот, чей интеллект настолько мал, что не подвержен действию амулета.

16 февраля. Спектакль «Принцесса Турандот»

Фабула пьесы восходит к очень древнему фольклорному мотиву (три загадки, которые нужно разгадать под страхом смертной казни).

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

16 февраля. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. На репетиции очередного спектакля выходят на сцену шесть персонажей и просят актеров прервать репетицию и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

16 февраля. Концерт джазового музыканта Роя Янга (Лондон)

Рой Янг — постоянный гость мировых фестивалей на лучших джазовых площадках мира. Его глубокий завораживающий голос, открытость и мягкий юмор в общении с аудиторией никого не оставляют равнодушным и превращают каждое выступление певца в невероятное шоу. На одной сцене с музыкантом выступит пианист из Санкт-Петербурга Алексей Черемизов.

Barclays Pub, 21.00.