Бишкекчане вновь жалуются на жестокий отстрел собак. В Интернете появилось видео.

По словам горожан, это произошло 8 февраля в 07.30. «Жители микрорайона № 3 проснулись от выстрелов и визга собак. Оказывается, местный участковый самовольно вызвал человека с ружьем, который при виде видеокамеры поспешил удалиться. Отстреливали мирных собак местного бомжа, которые никого не трогали. Сам участковый ссылался на какие-то непонятные жалобы якобы от жильцов, но внятно ничего объяснить не смог. Бомж — мирный, дружелюбный и позитивный человек, который души не чает в свои питомцах, собаки все ухоженные», — говорится в сообщении.

«Если собака находится на улице без намордника, поводка и ошейника, она считается бродячей и подлежит отстрелу. Убираем только по заявкам, к нам обращаются домкомы и квартальные. С другой стороны, если кого-то укусят, опять «Тазалык» виноват, потому что вовремя не произвел отстрел», — пояснил ИА «24.kg» глава МП «Тазалык» Рыспек Сарпашев.

В 2017 году «Тазалык» отстрелил 11,8 тысячи собак.