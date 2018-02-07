МИД России: Некорректно говорить о декоративности русского языка в Кыргызстане

«Едва ли корректно говорить о декоративности русского языка. Напомню, что Конституция Кыргызстана закрепляет за ним статус официального», — заявил в интервью РИА «Новости» директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник.

«Другое дело, что в стране идет процесс развития родного языка как государственного. К 2020 году на кыргызский полностью переведут делопроизводство, а госслужащие с 2018 года обязаны проходить тестирование на его знание», — отметил чиновник.

Мы, разумеется, обращаем внимание наших партнеров на то, что уникальное двуязычие в Кыргызстане — это не просто культурная ценность, но мощный инструмент интеграции в евразийское экономическое и гуманитарное пространство. Александр Стерник

«Без владения русским резко сужались бы возможности получения образования и ведения трудовой деятельности не только в России, но и на всем пространстве СНГ, где он, по сути, служит lingua franca. Ну зачем же пилить сук? По заверениям наших кыргызских друзей, указанные процессы ни в коей мере не направлены на ущемление русского языка», — отметил представитель МИД РФ.

«Мы и сами видим, что пока роль языка сохраняется. Более половины населения Кыргызстана использует русский в повседневном общении. 170 тысяч человек (это более 70 процентов всех студентов) получают образование на русском в вузах своей страны. Если не ошибаюсь, там действует более 200 школ с русским языком. Их посещают 130 тысяч школьников (где-то 12,5 процента от общего числа). В России обучаются почти 17 тысяч кыргызских студентов», — заявил Александр Стерник.

Кроме того, он отметил, что в стране транслируются многие российские телеканалы и издаются газеты. «Немало кыргызских СМИ также печатается на русском», — напомнил представитель МИД РФ.