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Общество

У здания Бишкекского городского суда митингуют сторонники Аиды Саляновой

У здания Бишкекского городского суда митингуют сторонники экс-министра юстиции, депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой. Они не согласны с приговором второй инстанции. Собравшиеся скандируют: «Позор, позор!»
 
Сегодня суд оставил в силе вердикт Ленинского районного суда, которым Аида Салянова приговорена к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Решение вступит в силу через 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14.
 
Аиде Саляновой инкриминировали злоупотребление служебным положением. По версии следствия, в 2010 году, будучи министром юстиции, она незаконно возобновила Алексею Елисееву адвокатскую лицензию.
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