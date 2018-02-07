У здания Бишкекского городского суда митингуют сторонники Аиды Саляновой

У здания Бишкекского городского суда митингуют сторонники экс-министра юстиции, депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой. Они не согласны с приговором второй инстанции. Собравшиеся скандируют: «Позор, позор!»

Сегодня суд оставил в силе вердикт Ленинского районного суда, которым Аида Салянова приговорена к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Решение вступит в силу через 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14.

Аиде Саляновой инкриминировали злоупотребление служебным положением. По версии следствия, в 2010 году, будучи министром юстиции, она незаконно возобновила Алексею Елисееву адвокатскую лицензию.