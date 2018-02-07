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Общество

Дело Аиды Саляновой. Сегодня городской суд вынесет свое решение

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского райсуда по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. 

Сегодня адвокат Рабига Сыдыкова должна была завершить свое выступление в прениях. Но председатель судейской коллегии Ирина Воронцова запретила ей говорить и потребовала от обвиняемой начать свою речь. Аида Салянова отказалась. Тогда судья потребовала, чтобы Салянова вышла из зала за неподчинение суду.  Подсудимая из зала не вышла.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, лишив Аиду Салянову последнего слова. 

Аиде Саляновой инкриминируют злоупотребление служебным положением. По версии обвинения, она в 2010 году, будучи министром юстиции, незаконно  возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. 

Ленинский райсуд приговорил Аиду Салянову к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения решения на 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет. 
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