Дело Аиды Саляновой. Сегодня городской суд вынесет свое решение

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского райсуда по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

Сегодня адвокат Рабига Сыдыкова должна была завершить свое выступление в прениях. Но председатель судейской коллегии Ирина Воронцова запретила ей говорить и потребовала от обвиняемой начать свою речь. Аида Салянова отказалась. Тогда судья потребовала, чтобы Салянова вышла из зала за неподчинение суду. Подсудимая из зала не вышла.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, лишив Аиду Салянову последнего слова.

Аиде Саляновой инкриминируют злоупотребление служебным положением. По версии обвинения, она в 2010 году, будучи министром юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву.

Ленинский райсуд приговорил Аиду Салянову к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения решения на 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет.