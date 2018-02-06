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Общество

Директор ТЭЦ Бишкека гарантирует, что авария больше не повторится

Директор ТЭЦ Бишкека Андрей Воропаев гарантирует, что авария больше не повторится. Об этом он сообщил сегодня на заседании горкенеша.

Депутаты поинтересовались, какова вероятность повторения внештатной ситуации на столичной теплоцентрали.

Андрей Воропаев заверил, что вероятность минимальна. «Модернизация ТЭЦ полностью завершена. Такие ситуации будем решать своевременно. Даю гарантию, что авария не повторится», — сказал директор ТЭЦ.

Депутаты отметили, что по завершении ремонтных работ необходимо премировать сотрудников. 
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