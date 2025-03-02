Ссора в Белом доме. Лондон и Париж готовят свой план завершения войны в Украине

Лондон и Париж готовят свой план завершения войны в Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По его словам, Лондон совместно с Парижем при участии Киева намерен разработать новый план мирного урегулирования российско-украинской войны.

Фото ВВС. Лондон и Париж готовят свой план завершения войны в Украине

«Великобритания, а также Франция и, возможно, одна или две другие стороны вместе с Украиной будут работать над планом прекращения военных действий, а затем мы обсудим этот план с Соединенными Штатами», — сказал Кир Стармер журналистам перед началом саммита европейских лидеров в Лондоне.

Он также уточнил, что это решение принято после публичной словесной перепалки между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.

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Британский премьер также заявил о намерении создать некую коалицию европейских лидеров — «коалицию доброй воли», которые готовы предоставить гарантии безопасности Украине после возможного прекращения огня.

Кир Стармер подчеркнул, что Лондон заинтересован в завершении конфликта, который, по его мнению, не соответствует национальным интересам Королевства. При этом призвал европейские страны продолжать поддерживать Киев военной помощью, чтобы «укрепить его позиции на переговорах».

Политик признал, что любые европейские гарантии безопасности для Украины будут действенны только при поддержке со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, скандалом закончились переговоры президентов США и Украины в Овальном зале Белого дома. Перепалка Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского происходила в присутствии журналистов и попала в прямые трансляции телеканалов. Глава Украины прибыл в Вашингтон для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Перед встречей за закрытыми дверями прошла традиционная протокольная съемка, во время которой журналисты имели возможность задавать вопросы. На финальной стадии стороны вступили в словесную перепалку, после которой Владимира Зеленского попросили покинуть резиденцию Дональда Трампа.