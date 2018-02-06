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Общество

Британский фермер вызвал полицию, испугавшись игрушечного тигра

Фермер в шотландской области Абердиншир увидел в своем дворе тигра и вызвал полицию. Приехавшие на вызов вооруженные правоохранители обнаружили, что зверь игрушечный. Об этом со ссылкой на The Herald Scotland сообщило РИА «Новости».

«Мы получили звонок от крайне обеспокоенного гражданина поздно вечером в субботу по поводу дикого животного, находящегося на свободе на территории фермы в районе Хэттона», — сообщил представитель шотландской полиции, инспектор Джордж Кординер (George Cordiner).

На место происшествия выехали несколько полицейских машин и вооруженный наряд полиции. Однако нарушителем спокойствия оказалась мягкая игрушка в виде лежащего тигра.
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