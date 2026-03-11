23:11
Общество

В Казахстане ждут потомство от первой пары амурских тигров

В сентябре 2024 года в Казахстан из Нидерландов прибыли первые два амурских тигра: самец Богдан и самка Кума. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, как себя чувствуют животные, пишет Tengrinews.kz.

По словам чиновника, тигры пока живут в вольере и чувствуют себя прекрасно. Специалисты надеются, что у пары скоро появятся котята.

«В прошлом году, к сожалению, не было, скажем так, оплодотворения. Но только недавно, в начале года, опять зафиксировали этот процесс, и надеемся, что мы все-таки получим приплод от этой пары», — сообщил министр.

Нысанбаев рассказал, что весной в Казахстан прибудут еще четыре тигра из России.

«Скорее всего, где-то к концу апреля — началу мая мы их привезем, и вот с шестью тиграми мы дадим старт вообще восстановлению популяции туранского тигра», — заключил министр.
