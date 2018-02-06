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Общество

Суд Аиды Саляновой. Ее сторонники заявляют о пытках и правовом беспределе

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского райсуда по уголовному делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

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Сторонники подсудимой и адвокаты Чинара Джакупбекова и Рабига Сыдыкова заявили, что председатель судейской коллегии Ирина Воронцова нарушает Трудовой кодекс и продолжает заседание после завершения рабочего дня. Рабига Сыдыкова также требует предоставить ей 12-й том уголовного дела. Он, как пояснила адвокат, необходим ей, чтобы завершить прения. Судья отказалась, отметив, что на этапе прений материалы не предоставляют.

В зале нарастает шум. Сторонники требуют не устраивать судилище и пытки.

Аиде Саляновой инкриминируется злоупотребление служебным положением. По версии обвинения, в бытность министром юстиции она в 2010 году незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву.

Ленинский райсуд приговорил ее к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения решения на 12 лет, когда младшей дочери Аиды Саляновой исполнится 14.
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