Суд по делу Александра Кима приступил к исследованию материалов

Свердловский районный суд по делу экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима приступил к исследованию материалов дела. Допрос обвиняемого завершен.

Александр Ким вины не признает и не понимает, как истец Александр Рябушкин вывел сумму в 27 миллионов сомов в качестве материального ущерба. Дело против него ответчик называет политическим.

Адвокаты подсудимого заявили ходатайство о допросе следователей ГСБЭП и экспертов, однако председательствующий судья Санжар Чотонов их отклонил. Он также отказал защите в удовлетворении прошения — допросить еще раз Александра Рябушкина и его супругу Галину.

Отметим, показания истца идентичны показаниям его жены, причем, как выяснилось в суде, последняя даже не ознакомлена с их содержанием и очень удивилась, когда узнала, что опросные листы заполнены от мужского лица. Суд приобщил к материалам дела аудиозапись допроса Рябушкина и свидетелей.

Александр Ким обвиняется в злоупотреблении полномочиями служащего коммерческой организации и присвоении вверенного имущества.