У следователей, ведущих дело Александра Кима, плохо с падежами

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела против экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима.

Отвечая на вопросы адвокатов, подсудимый пояснил, что Александр Рябушкин не мог обращаться с заявлением в прокуратуру, а спор двух собственников носит сугубо экономический и гражданский характер, а не уголовный. Если истец считает, что решение собрания акционеров, принятое в отсутствие Рябушкина, поскольку он не имел прав собственника, незаконно, то он должен был обращаться в суд, отметил Александр Ким.

Он также пояснил, что сумма материального ущерба — 27 миллионов сомов, которые требует Рябушкин, взята из воздуха, так как истец к ним отношения не имел. И как он высчитал данную сумму — непонятно.

Юристы спросили, говорил ли следователям Александр Ким об этом, обвиняемый пояснил, что говорил, но следователи ГСБЭП отреагировали на это замечание странно. Первый сказал, что у него плохо с падежами, а второй и вовсе отправился искать флэшку.

Александр Ким обвиняется в злоупотреблении полномочиями служащего коммерческой организации. Он называет уголовное дело в отношении него политическим, а отъем «Вечерки» — рейдерским захватом.