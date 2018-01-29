Уникальный изумруд весом 1,6 килограмма нашли в России

Уникальный изумруд весом 1,6 килограмма добыли неподалеку от города Асбеста на руднике ОП «Малышева», единственной в России шахте по добыче изумрудов и бериллов. Об этом сообщил Life.

Полупрозрачный светло-зеленый камень, торчащий в стене в очистном забое шахты, случайно заметили бригадир и заместитель главного геолога. Длина сростка кристаллов — 14 сантиметров , ширина — семь сантиметров. По оценкам специалистов, подобные находки совершаются раз в 10 лет.

Сотрудники Гохрана России отнесли минерал ко второму сорту, цветность вторая. По предварительной оценке, стоимость уникальной находки превышает четыре миллиона рублей (около 4,9 миллиона сомов).

Имя изумруду пока не придумали.