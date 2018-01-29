Уникальный изумруд весом 1,6 килограмма нашли в России

Уникальный изумруд весом 1,6 килограмма добыли неподалеку от города Асбеста на руднике ОП «Малышева», единственной в России шахте по добыче изумрудов и бериллов. Об этом сообщил Life.
Полупрозрачный светло-зеленый камень, торчащий в стене в очистном забое шахты, случайно заметили бригадир и заместитель главного геолога. Длина сростка кристаллов —
Сотрудники Гохрана России отнесли минерал ко второму сорту, цветность вторая. По предварительной оценке, стоимость уникальной находки превышает четыре миллиона рублей (около 4,9 миллиона сомов).
Имя изумруду пока не придумали.
Ранее самым большим изумрудом, найденным на этой шахте, считался «Президент», названный в честь Бориса Ельцина. Он весил 1200 граммов и стоил $1,2 миллиона.