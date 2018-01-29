05:01
-12
USD 68.39
EUR 84.85
RUB 1.21
Общество

Уникальный изумруд весом 1,6 килограмма нашли в России

Фото ОП «Малышева». Добытый изумруд весом 1,6 килограмма

Уникальный изумруд весом 1,6 килограмма добыли неподалеку от города Асбеста на руднике ОП «Малышева», единственной в России шахте по добыче изумрудов и бериллов. Об этом сообщил Life.

Полупрозрачный светло-зеленый камень, торчащий в стене в очистном забое шахты, случайно заметили бригадир и заместитель главного геолога. Длина сростка кристаллов — 14 сантиметров, ширина — семь сантиметров. По оценкам специалистов, подобные находки совершаются раз в 10 лет.

Сотрудники Гохрана России отнесли минерал ко второму сорту, цветность вторая. По предварительной оценке, стоимость уникальной находки превышает четыре миллиона рублей (около 4,9 миллиона сомов).

Имя изумруду пока не придумали.

Ранее самым большим изумрудом, найденным на этой шахте, считался «Президент», названный в честь Бориса Ельцина. Он весил 1200 граммов и стоил $1,2 миллиона.
Ссылка:
просмотров: 782
Версия для печати
Материалы по теме
Ввести Green card для трудовых мигрантов предлагают в России
Кыргызстанцам не покажут скандальную «Смерть Сталина», запрещенную в России
Умерла известная российская певица Людмила Сенчина
На Ямале из-за морозов покрышки ломаются, как сухари
Троих кыргызстанцев судят в России за убийство. Еще двое в розыске
Сегодня в рубрике «Официально»
Российским полицейским разрешили отдыхать в Кыргызстане и 12 других странах
В Турции арестовали предполагаемого организатора убийства посла России
Кыргызстанцы взяли «серебро» на международном фестивале снежной скульптуры
Facebook блокирует страницы россиян за слово «украинец»
Популярные новости
Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о&nbsp;погоде на&nbsp;февраль Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о погоде на февраль
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в&nbsp;истории был самым холодным? Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
Семь причин, по&nbsp;которым инспекторы могут остановить автомобиль Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Кто из&nbsp;чиновников и&nbsp;депутатов лоббировал интересы ТВЕА Авария на ТЭЦ. Кто из чиновников и депутатов лоббировал интересы ТВЕА
Бизнес
&laquo;Личный кабинет куратора&raquo; от&nbsp;MegaCom для всех корпоративных абонентов «Личный кабинет куратора» от MegaCom для всех корпоративных абонентов
&laquo;Росинбанк&raquo; приглашает клиентов в&nbsp;офис будущего «Росинбанк» приглашает клиентов в офис будущего
Комфортный зимний отдых с&nbsp;MegaCom Комфортный зимний отдых с MegaCom
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте