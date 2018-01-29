Суд не стал возвращать дело Саляновой прокурорам для восполнения пробелов

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой. На процесс после болезни явилась подсудимая.
Напомним, она не могла присутствовать на судебном заседании, так как госпитализирована в Чуйскую областную больницу. Врачи выписали ей листок нетрудоспособности, а прокуроры проверяли правдивость информации о ее госпитализации.
На заседании выяснилось, что в дело вступил новый судья Нурлан Кожомбердиев.
Адвокат Чинара Джакупбекова ходатайствовала о повторном допросе свидетелей и исследовании материалов дела в связи с новым членом судебной коллегии. Председательствующая на процессе Ирина Воронцова отклонила ходатайство.
После этого защита подсудимой заявила ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру для восполнения пробелов следствия. Выйдя из совещательной комнаты, судебная коллегия отказала в удовлетворении просьбы адвоката.
Аиде Саляновой инкриминируют злоупотребление служебным положением. По версии следствия, в 2010 году она, будучи главой Министерства юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Ленинский районный суд счел ее вину полностью доказанной и приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но исполнение приговора отсрочили до момента, когда ее дочери исполнится четырнадцать лет. Сейчас ребенку два года.