Кыргызстанцам не покажут скандальную «Смерть Сталина», запрещенную в России

Кинотеатры Бишкека пока не планируют покупать скандальный фильм «Смерть Сталина». Об этом ИА «24.kg» рассказала маркетолог самой крупной сети кинотеатров Кыргызстана «Синематика» Диана Ниязалиева.

«У нас много других новых прокатов — и зарубежных, и наших местных фильмов. Поэтому «Смерть Сталина» мы не планировали покупать», — заявила она.

«Смерть Сталина» — экранизация комикса, опубликованного в 2010 году. Фильм, премьера которого состоялась 15 сентября 2017 года на Международном кинофестивале в Торонто, посвящен борьбе окружения генсека за власть в последние часы его жизни. По замыслу режиссера, из-за этой борьбы СССР погружается в хаос.

В России фильм должен был выйти в прокат 25 января. Но 23 января Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение, выданное 17 января. В министерстве пришли к выводу, что в фильме оскверняется советская государственная символика, при этом картина не имеет исторической и культурной ценности.

Чуть позже стало известно, что казахские компании также отказались от проката фильма.