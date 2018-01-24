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Общество

Александр Ким: Рябушкина никто не принуждал продавать активы зятю Аскара Акаева

В Свердловском районном суде продолжается процесс по делу экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима. Сегодня он дает показания. 

Подсудимый сразу заявил, что вину не признает. Он рассказал, что Александр Рябушкин продал в 2000-м свою долю зятю экс-президента Аскара Акаева Адилю Тойгонбаеву. В 2005 году Рябушкин, когда пытался через суд оспорить сделку с Адилем Тойгонбаевым, проиграл процесс, так как суд не нашел доказательств неправомерности договора о продаже акций.

«Эти решения ни отменены, и прав собственности у Рябушкина нет. Если говорить о каких-либо требованиях, что предъявляет он мне сейчас, так они неуместны и абсурдны. Александр Рябушкин продал свои активы добровольно. Есть все документы, подтверждающие, что он сознательно вышел из состава учредителей», — сказал Александр Ким.

Он добавил, что решения судов в 2014-2015 годах по отчуждению у него собственности в пользу Александра Рябушкина противозаконны.

Дело в отношении Александра Кима возбудила ГСБЭП по заявлению нынешнего главы «ВБ» Александра Рябушкина. Тот обвиняет бывшего компаньона в незаконном получении 27 миллионов сомов дивидендов.
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