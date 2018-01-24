Жители Чуйской области вновь вышли на митинг. Требуют трансформации земель

Возле Жогорку Кенеша проходит митинг жителей новостроек Аламудунского и Сокулукского районов Чуйской области. Они требуют трансформировать и узаконить их земельные участки.

По словам участников акции, правительство исключило их участки из законопроекта о трансформации земель. Они требуют вернуть участки в данный список.

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«Мы требуем, чтобы все земли в Кыргызстане одинаково трансформировали. На 46 тысяч домов нет документов. Большинство их них находятся в Аламудунском и Сокулукском районах», — заявили участники митинга.

Напомним, 22 января члены общества «Трансформация» провели митинг у здания правительства.

В июне 2017 года Жогорку Кенеш в третьем чтении принял поправки в законы «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий» и «О переводе (трансформации) земельных участков».

В августе того же года Алмазбек Атамбаев, занимавший тогда должность президента, не подписал документ и вернул его в парламент с возражениями. Он наложил вето на четыре пункта. В частности, счел, что документ необоснованно расширяет круг земельных участков, на которые не распространяется Закон «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий».