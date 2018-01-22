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Общество

Комиссия МЧС вынесла решение. Пожарный Назим Муканбетов не получал квартиру

Специально созданная комиссия по приказу министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова, изучив заявление в СМИ сотрудника Управления МЧС по Бишкеку прапорщика Назима Муканбетова, вынесла решение не в его пользу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По ее данным, Назим Муканбетов не получал ключи от квартиры из рук президента и не был в списке получателей.

«Сам прапорщик ознакомился с решением комиссии и подписался, что больше претензий не имеет», — заявляют в МЧС.

Но еще одно заявление Назима Муканбетова подвердилось. Сотрудница бухгалтерии Чынара Нусупбаева незаконно получила однокомнатную служебную квартиру в микрайоне «Тунгуч».

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«Комиссия решила оставить в силе приказ МЧС от 25 декабря 2017 года «Об организации возврата служебной квартиры», основанный на предписании Военной прокуратуры. Теперь Чыныра Нусупбаева должна вернуть квартиру» — сообщили в пресс-службе МЧС ИА «24.kg».

Члены жилищной комиссии, допустившие халатность, будут привлечены к ответственности.

Напомним, ранее прапорщик Назим Муканбетов сообщил, что у него забрали служебную квартиру, ссылаясь на его молодость. По его словам, квартира была передана бухгалтеру Чынаре Нусупбаевой.
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