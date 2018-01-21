Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 21 января солнечно и без осадков. Воздух прогреется от −3 до +4 градусов. День увеличился до 9 часов 34 минут: восход Солнца в 8.26, заход в 18.00.

Отключение газа

Голубого топлива нет в жилмассивах «Красный Строитель», «Керамический», в селе Нижняя Ала-Арча, в районах, ограниченных улицами Андижанской, Логвиненко, Первомайской, Зеленой, Колхозной, Киргизской, Белинского, Коллективной, переулками Аульным, Аул, Новосельским, МЧК.

Памятные даты

День инженерных войск Вооруженных сил Кыргызской Республики

Инженерное обеспечение — один из видов оперативного (боевого) обеспечения соединений и частей Генерального штаба Вооруженных сил КР. Осуществляется в целях создания необходимых условий для поддержания постоянной боевой и мобилизационной готовности войск, своевременного и скрытного их выдвижения, развертывания, маневра и успешного выполнения задач инженерного обеспечения, затруднения действий противника и нанесения ему потерь, повышения защиты от всех средств поражения.

Создана Ассамблея народа Кыргызстана

В 1994 году состоялся первый съезд народа Кыргызстана, итогом которого стало создание Ассамблеи.

Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта)

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Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. В этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.

Как задумывают организаторы, «этот день даст всем возможность насладиться снегом, познакомиться с кем-то и окунуться в светлое будущее зимних видов спорта, которые будут восприниматься не только как соревнование, но и как развлечение».

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«Сегодняшние дети зачастую смотрят в будущее с пессимизмом, и мы надеемся, что благодаря этому мероприятию мы сможем показать им и их семьям, сколько удовольствия они могут получить благодаря снегу, сохраняя при этом здоровый, безопасный и экологичный образ жизни», — уверен президент Международной федерации лыжного спорта Джан-Франко Каспер.

Организация этого праздника стала вторым шагом в реализации программы FIS «Выведем детей на снег». Дата проведения Дня снега выбрана неслучайно: в конце января, когда заканчивается сезон рождественских и новогодних каникул, важно привлечь внимание к горнолыжным курортам.

Международный день объятий

Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру.

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

Неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея «тесного» празднования 21 января, и почему выбрана именно эта дата. Считается, что инициаторами праздника являются студенты.

По своеобразной легенде во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.

Важно также отметить, что есть еще один День объятий, который отмечается ежегодно 4 декабря, он ведет свою историю с 70-х годов ХХ века. Но январский более известен, а потому и отмечается более широко.

Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви.

Всемирный день религии

Отмечается ежегодно в третье воскресенье января по инициативе ООН. Свою историю данный праздник ведет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его для провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия — это прежде всего сила для объединения мира, а не раздора.

Люди, которые меняли мир

Родился Михаил Фрунзе

21 января 1885 года в городе Пишпеке родился революционер, советский государственный и военный деятель, один из наиболее крупных военачальников Красной армии во время Гражданской войны, военный теоретик Михаил Фрунзе.

Фото из Интернета. Михаил Фрунзе

В Кровавое воскресенье 9 января 1905 года участвовал в манифестации на Дворцовой площади в Петербурге, был ранен. Позже Михаил Васильевич признавал, что именно это событие привело его в «генералы от революции».

Дважды приговаривался к смертной казни, замененной под нажимом общественного мнения на 6 лет каторжных работ. В марте 1914 года отправлен на вечное поселение в село Манзурку Иркутской губернии.

4 марта 1917 года приказом гражданского коменданта города Минска Михаил Фрунзе назначен временным начальником милиции Всероссийского земского союза по охране порядка в городе Минске. Эта дата считается Днем рождения белорусской милиции.

Фото из Интернета. Михаил Фрунзе

В дни восстания в Москве в октябре 1917 участвовал в боях у здания гостиницы «Метрополь». В феврале — мае 1919-го командующий 4-й армии РККА, разгромившей белых в ходе весеннего наступления, в мае—июне — Туркестанской армии, в марте—июле — также Южной группой войск Восточного фронта, с 19 июля по 15 августа — всего Восточного фронта.

За осуществление успешных наступательных операций против главных сил адмирала А.Колчака награжден орденом Красного Знамени.

С 15 августа 1919-го по 10 сентября 1920 года — командующий Туркестанского фронта. Руководил штурмом Бухары (30 августа — 2 сентября 1920 года). С 27 сентября командовал Южным фронтом, организатор изгнания войск генерала П.Н. Врангеля из Северной Таврии и Крыма.

Фото из Интернета. Семен Буденный, Михаил Фрунзе и Климент Ворошилов совместно разрабатывают план разгрома Врангеля

3 декабря 1920 года назначен уполномоченным Реввоенсовета на Украине и командующим вооруженными силами Украины и Крыма.

Руководил разгромом Повстанческой армии Махно. В ноябре 1921 года возглавлял Чрезвычайное посольство в Анкаре, вел переговоры с Ататюрком.

С января 1925 года — председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и морским делам. Под руководством Фрунзе проводилась военная реформа 1924–1925 годов. Автор ряда военно-теоретических работ. Умер после операции язвы желудка от общего заражения крови (официальное заключение). Похоронен 3 ноября 1925 года на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.

У кого намечаются тои

48 лет исполняется депутату Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Нурланбеку Макееву. Он родился 21 января 1970 года в селе Кочкор одноименного района Нарынской области.

Трудовую деятельность начал в 1988 году автослесарем ЭОГПЗ «Кочкорка» Кочкорского района Нарынской области. До избрания в Жогорку Кенеш пять лет отработал начальником таможни «Манас». До этого был заместителем начальника Бишкекской таможни ДТС Комитета по доходам, заместителем начальника Кара-Балтинской таможни ДТС Комитета по доходам.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «Зимнее настроение».

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Во Дворце спорта имени Кожомкула завершается чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу.

Медали разыгрываются в нескольких весовых категориях. Одна из целей соревнований — отбор на летние Азиатские игры-2018.

— В Бишкеке пройдут соревнования по триатлону в помещении.

Участникам надо преодолеть 750 метров в бассейне, 20 километров на велотренажере и пять километров на беговой дорожке. Турниры по триатлону в подобном формате в Кыргызстане прежде не проводились.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

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