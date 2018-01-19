Перед эвакуацией машины в Кыргызстане будут фотографировать и снимать на видео

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Прежде чем эвакуировать неправильно припаркованную машину на штрафстоянку, ее сфотографируют и снимут на видео. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).
По ее данным, выигравшая тендер на эвакуацию машин компания «Портал групп» заключила договор со страховой компанией. Если машине во время эвакуации нанесут повреждения, то ущерб будут компенсировать страховщики.
разные. Владельцы машин могут обвинить «Портал групп» в том, что при эвакуации они повредили машину. Поэтому решено проводить фото- и видеосъемку машины перед тем, как увозить ее на штрафстоянку. Процесс ведется в присутствии сотрудника ГУОБДД. Если будут претензии по поводу повреждений машины, то просто сравнят ее внешний вид до и после эвакуации. Эти материалы будет использовать и страховая компания в случае разбирательств и требований возместить ущерб», — рассказали в ГУОБДД.