Перед эвакуацией машины в Кыргызстане будут фотографировать и снимать на видео

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Прежде чем эвакуировать неправильно припаркованную машину на штрафстоянку, ее сфотографируют и снимут на видео. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).

По ее данным, выигравшая тендер на эвакуацию машин компания «Портал групп» заключила договор со страховой компанией. Если машине во время эвакуации нанесут повреждения, то ущерб будут компенсировать страховщики.