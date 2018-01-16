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Общество

Кандидат философских наук сомневается в образовании Чубака ажи Жалилова

Кандидат философских наук Гулзат Аалиева просит Госкомиссию по делам религий и Министерство юстиции выяснить степень образованности бывшего муфтия Кыргызстана Чубака ажи Жалилова и действующего главы ДУМК Максата ажи Токтомушева. Ее также интересует образование ректора Исламского института Абдышукура Нарматова. Об этом она сообщила ИА «24.kg».

Гулзат Аалиева не объяснила, для чего конкретно ей необходимо знать уровень образования религиозных деятелей.

«Они на основе религиозного образования поступили в светские высшие образовательные учреждения и получили дипломы магистра, что запрещено законом. Я написала запрос на имя министра юстиции Урана Ахметова и директора Госкомрелигий, где просила указать образование Чубака ажи Жалилова, Максата ажи Токтомушева и Абдышукура Нарматова», — сказала она.

В ответе Госкомрелигий сообщается, что ведомство не имеет права предоставлять информацию об образовании религиозных деятелей.

Гулзат Аалиева

Она добавила, что ее шокировал отказ предоставить информацию.

«Каждый кыргызстанец имеет право знать, где учился, к примеру, президент. Почему здесь такая конфиденциальность?» — возмутилась кандидат философских наук.

Отметим, что религиозные деятели пока недоступны для комментариев.

Справка ИА «24.kg». Чубак ажи Жалилов в 1996 году окончил Кыргызский исламский университет имени Хазрети Умара. В 2002-м получил образование в Институте арабского языка при Международном университете Умм аль-Куро в Саудовской Аравии. В 2006 году закончил учебу в этом же университете, где получил образование по направлению «фикх». О светском образовании религиозного деятеля не сообщается.

Максат ажи Токтомушев в 1995-м окончил Ошский сельскохозяйственный институт по специальности «зооинженерия», в 2010 году получил диплом по специальности «исламская экономика и банковское дело». В 1996–2005 годах обучался в Мадраса Арабия Райванд в Пакистане по специальности «исламское законодательство».

Абдышукур Нарматов в 1993 году закончил университет Имам-Бухари в Ташкенте. В 2000 году — университет Аль-Азхар в Египте по специальности «юриспруденция и шариат». В 2010-м получил степень магистра юриспруденции в Ошском государственном университете.
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