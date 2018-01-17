Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 17 января весь день облачно и морозно: температура опустится до −10...-3 градусов. Вечером возможен небольшой снег. День увеличился до 9 часов 26 минут: восход Солнца в 8.29, заход в 17.55.

Отключение газа

Голубого топлива нет в жилмассивах «Красный Строитель», «Керамическая», в селе Нижняя Ала-Арча, в районах, ограниченных улицами Андижанской, Логвиненко, Первомайской, Зеленой, Колхозной, Киргизской, Белинского, Коллективной, переулками Аульным, Аул, Новосельским, МЧК.

Памятные даты

День детских изобретений

Датой дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев — государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина.

Свое первое изобретение — пару ласт для плавания, которые надевались на руки, — он изобрел в 12 лет.

Вот еще несколько изобретений детей:

1 Флаг Аляски

Его создал юный соотечественник Франклина 13-летний Бенни Бенсон в 1926 году.

2 Батут

В 1930 году 16-летний гимнаст Джордж Ниссен, воодушевленный сетями из номеров под куполом цирка, на скорую руку собрал в родительском гараже прямоугольную стальную раму и обтянул ее парусиной, стремясь создать упругий вариант той самой сети. Он назвал конструкцию прыжковым устройством. С годами Джордж усложнял и модифицировал изобретение, а в 1937 году запатентовал его под торговой маркой Trampoline.

3 Шрифт Брайля

Луи Брайль, родившийся в городе Купвре потерял зрение еще в трехлетнем возрасте. Посещая Национальный институт для слепых детей в Париже, он и его одноклассники страстно желали получить книги, которые было бы легче читать, чем имеющиеся издания в обычном формате. Экспериментируя с различными способами чтения при помощи осязания, Луи взялся расширять тактильный военный код, созданный для чтения сообщений на поле сражений в темноте. В 1824 году, в возрасте 15 лет, он изобрел шрифт Брайля, который был опубликован в 1829 году. Второе, пересмотренное издание вышло в свет в 1837 году, и оно считается первым цифровым (бинарным) методом письма.

4 Телевидение

Хотя создание телевидения приписывают целому ряду изобретателей, пожалуй, самый значительный вклад совершил 15-летний Фило Т. Фарнсуорт. В 1921 году подросток имел эскизы, диаграммы и заметки для создания электронной телесистемы. В 1922 году он показал своему учителю химии в старшей школе планы по разработке диссектора изображения, способного в корне изменить телевидение, о котором в те времена было известно очень немногим людям. К 1921 году он впервые передал электронное изображение и провел публичную демонстрацию работающего телевизора. К моменту его кончины в 1971 году обычный телевизор вмещал около 100 частей, изначально запатентованных Фарнсуортом.

5 Теплые наушники

В конце XIX столетия их придумал 15-летний Честер Гринвуд. Ему надоело, что во время катания на коньках мерзнут уши, и мальчик сделал проволочную скобу и попросил свою мать обшить мехом ее концы. Позже Честер улучшил модель, и в 1870 году он получил патент.

6 Фруктовый лед

В 1905 году 11-летний мальчик по имени Фрэнк Эпперсон оставил смесь из сухого молока и воды с палочкой для перемешивания в чашке на крыльце. После ночных заморозков мальчик проснулся и обнаружил замерзшую сладость. Он не остановился на достигнутом, и в конечном итоге уже его собственные дети с удовольствием лакомились фруктовым льдом. В 1923 году Фрэнк получил патент и выгодно продал свое изобретение.

7 Средство для безболезненного снятия бинтов

Восьмилетняя Аланна Майерс намучавшись в перевязочных пунктах с отбитыми на асфальте коленками (последствия катания на велосипеде) придумала средство для безболезненного снятия бинтов, состоящее из обыкновенного мыла, лавандового масла и воды.

8 Игрушечный самосвал с откидным кузовом

Как-то шестилетний Роберт Пэтч потребовал у своего папы машинку. Отец сводил мальчика в магазин, но ему там ничего не понравилось. Тогда папа предложил сыну самому нарисовать ту машинку, которую он хочет.

В 1936 году на свет появился игрушечный самосвал с откидывающимся кузовом. Папа не только сделал сыну эту игрушку, но и запатентовал ее.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «Зимнее настроение».

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

— В 18.30 в ololohaus состоится арт-среда: Чингиз Айтматов — личная судьба как линза истории.

В 2018 году великому писателю исполнилось бы 90 лет. Стоит собраться и вспомнить страницы его судьбы, поговорить о любимых книгах, их ярких персонажах и прототипах, о местах, где были написаны эти книги, послушать песни, которые пели герои Айтматова, посмотреть эпизоды из фильмов по его произведениям.

— В 18.30 в мастерской ARDA пройдет курс росписи посуды для начинающих.

Этот курс для тех, кто всю жизнь мечтал научиться росписи. Стоимость — 1000 сомов за три урока. Занятия по средам. Все материалы предоставляет студия.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, Жогорку Кенеш — заседание парламента;

— 11.00, АКИpress — пресс-конференция «Как обезопасить себя от мошенничества в сфере зарубежного образования»;

— 14.00, АКИpress — пресс-конференция «Обращение коллектива КНУ им. Ж.Баласагына: о ситуации в университете».

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