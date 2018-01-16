В США назвали лучшие автомобили года

На Североамериканском международном салоне в Детройте назвали лучшие автомобили года. Об этом сообщило РИА «Новости».

В категории «Кроссовер года» присудили победу Volvo XC60. Помимо этой модели, в данной категории также соревновались Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey.

Среди легковых автомобилей автоэксперты в прошлом году признали лучшим Honda Accord, который обошел Toyota Camry и Kia Stinger.

В категории «Внедорожник года» победу присудили Lincoln Navigator.

При выборе лучшего автомобиля года в каждой категории автоэксперты учитывали такие критерии, как дизайн, безопасность, управляемость и некоторые другие.