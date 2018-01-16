00:43
-6
USD 69.40
EUR 84.88
RUB 1.23
Общество

В США назвали лучшие автомобили года

На Североамериканском международном салоне в Детройте назвали лучшие автомобили года. Об этом сообщило РИА «Новости».

В категории «Кроссовер года» присудили победу Volvo XC60. Помимо этой модели, в данной категории также соревновались Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey.

Среди легковых автомобилей автоэксперты в прошлом году признали лучшим Honda Accord, который обошел Toyota Camry и Kia Stinger.

В категории «Внедорожник года» победу присудили Lincoln Navigator.

При выборе лучшего автомобиля года в каждой категории автоэксперты учитывали такие критерии, как дизайн, безопасность, управляемость и некоторые другие.
Ссылка:
просмотров: 462
Версия для печати
Материалы по теме
Назван самый кассовый фильм в мировом прокате 2017 года
Госдеп США: Иски к СМИ бросают тень на репутацию Кыргызстана
Американка рассталась с калькулятором и решила выйти замуж за тетрис
Житель Массачусетса снял на видео «замерзший» океан
В США из-за аномальных холодов начался «игуанопад»
Американцы борются с аномальными холодами и снегопадами
Трамп предложил новую систему выборов в США
В Кыргызстане предлагают ввести льготы для тех, кто переводит автомобиль на газ
Лучшие фотографии 2017 года по версии информационных агентств
Супруга президента США рассказала о своих любимых сериалах
Популярные новости
Ошибка в&nbsp;новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан Ошибка в новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан
Тилла Халлей живет в&nbsp;Таласе полтора года, но&nbsp;ее&nbsp;все равно считают туристкой Тилла Халлей живет в Таласе полтора года, но ее все равно считают туристкой
В&nbsp;Кыргызстане намерены в&nbsp;два раза снизить цены на&nbsp;регистрацию авто. Временно В Кыргызстане намерены в два раза снизить цены на регистрацию авто. Временно
Чиновники проверили очистку улиц Бишкека от&nbsp;льда. Сидя в&nbsp;автобусе Чиновники проверили очистку улиц Бишкека от льда. Сидя в автобусе
Бизнес
MegaCom запустил 4G-роуминг в&nbsp;новых сетях MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил связь вдоль основных трасс в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! улучшил связь вдоль основных трасс в Кыргызстане
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: безлимит на&nbsp;все! «Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!
Мобильный Интернет&nbsp;О! в&nbsp;северных областях страны стал еще быстрее Мобильный Интернет О! в северных областях страны стал еще быстрее