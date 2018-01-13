Нацгвардия организовала обед в доме престарелых и вручила подарки сиротам

В Национальной гвардии Вооруженных сил КР проведен социальный месячник «Мы — вместе! Биз биргебиз!», в рамках которого людям с ограниченными возможностями здоровья и воспитанникам детского дома была оказана помощь. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Военнослужащие организовали обед и подарили подарки постояльцам Бишкекского городского дома-интерната общего типа для престарелых и людей с ограниченными возможностями.

«В этот же день военнослужащие посетили детский дом в селе Военно-Антоновке. Детям подарили одежду и сладости. Военный оркестр выступил перед воспитанниками с концертной программой. Подобная помощь нуждающимся оказывается военнослужащими регулярно, и не только во время месячников», — отмечают в пресс-службе.