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Общество

В Алматы кыргызстанца обвиняют в мошенничестве

В Алматы кыргызстанца обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщил Zakon.kz.

Криминальная полиция Бостандыкского района просит алматинцев опознать задержанных лиц, подозреваемых в различных преступлениях. Оперативники задержали трех мужчин, совершивших мошеннические действия, не связанных между собой. Один из них гражданин Кыргызстана.

20-летний кыргызстанец Э., проживающий в Алматы у знакомых, приехал в город два месяца назад, но уже успел провернуть несколько афер. Он снимал квартиры посуточно, а далее пересдавал их на месяц, получая оплату вперед. Не успевали постояльцы полностью заселиться в съемные квартиры, как через несколько часов приходил настоящий арендодатель с требованием освободить квартиру.

Еще один алматинец под видом электрика требовал деньги у жильцов дома. Другой искал желающих приобрести новые смартфоны Iphone 8 по цене ниже рыночной. Подозреваемый заключил сделку с одним знакомым и взял под расписку в качестве аванса 640 тысяч тенге. Он уже судим за аналогичные преступления.

Действия каждого из них подпадают под квалификацию статьи 190 УК РК (мошенничество). Правоохранительные органы ищут пострадавших.
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