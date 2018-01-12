Российским полицейским разрешили отдыхать в Кыргызстане и 12 других странах

МВД России согласовало список стран, где могут отдохнуть во время отпуска сотрудники ведомства. Об этом сообщила Lenta.ru.

Как отмечается, в 2018-м сотрудники МВД могут провести отпуск в 13 странах: Азербайджане, Армении, Беларуси, Вьетнаме, Казахстане, Кыргызстане, Китае, Кубе, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии.

Эксперты турбизнеса подчеркивают, что пляжными направлениями являются только Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам. «Азербайджан, несмотря на наличие морского побережья, является преимущественно экскурсионным направлением», — отметили они.

Узбекистан для России является интересным экскурсионным направлением, однако поездки туда ограничены сезонностью и высокой ценой перелета. Армения — популярное экскурсионное направление у россиян, а в Беларусь граждане России традиционно едут за отдыхом в санаториях.

Представители туристического бизнеса подчеркнули, что туры в Казахстан и Кыргызстан слабо представлены на российском рынке.

В Южную Осетию и Таджикистан почти не представлены.

Эксперты добавили, что «удивляет присутствие в списке Туркменистана», ведь с этой страной у России визовый режим, а получить визу туда россиянам сложно. Из-за этого организованный туризм в Туркменистан из РФ отсутствует.