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Общество

В Финляндии открыли отель для фанатов сериала «Игра престолов»

Ледяной отель SnowVillage построили в Лапландии всего за месяц. В работе участвовали профессиональные скульпторы из России, Украины, Польши и Латвии. Ночь в нем стоит $200, сообщил Life.

SnowVillage расположен в финской общине Киттиля в провинции Лапландия. Заведение занимает 20 тысяч квадратных метров.

В отеле есть знаменитый железный трон изо льда, который охраняет Григор «Гора» Клиган, и ледовая горка в ​​форме дракона.

В гостинице 24 номера, 10 из которых люксы, и каждый украшен уникальной ледово-снежной скульптурой.

Температура внутри SnowVillage — минус пять градусов. За пределами заведения температура воздуха может достигать -12.

Для поддержания тепла посетителям предлагают уютные спальные мешки и горячий ягодный сок по утрам. Также можно посетить бары Ice Bar и Ice Chapel.

Гостей ждут различные мастер-классы по изготовлению ледовых скульптур, поездки на оленях, сафари на снегоходах или собачьих упряжках.

Посещение SnowVillage обойдется в $18, цены на номера стартуют от $200. Отель будет открыт до 8 апреля.
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