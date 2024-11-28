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Общество

Под толщей льда Гренландии нашли заброшенный город

Ученые NASA обнаружили заброшенный «город» времен холодной войны, погребенный под толщей льда. Результаты исследования опубликованы на портале NASA Earth Observatory.

National Archives
Фото National Archives. Американская база Camp Century в Гренландии, 1966 год

Речь идет об американской базе Camp Century, также известной как «город подо льдом». Лагерь случайно найден в апреле 2024 года в ходе экспедиции по изучению толщины ледяных щитов на севере Гренландии с помощью радара, который позволил получить детальную сигнатуру базы.

«Мы искали ледовое ложе и обнаружили Camp Century», — сказал специалист по криосфере в Лаборатории реактивного движения NASA Алекс Гарднер.

Археолог изучает корму затонувшего после пожара в 1495-м у берегов Швеции датского боевого корабля. По словам экспертов, они не пытались целенаправленно найти военную базу, но сведения помогут получить больше информации о толщине ледяных щитов в том районе, несмотря на то, что интерпретация полученных данных может быть сложной.

Инженерный корпус армии США построил военную базу в 1959 году, проложив сеть туннелей в приповерхностном слое ледяного покрова. После того как базу забросили в 1967-м, снег и лед продолжали накапливаться, и прочные конструкции, связанные с объектом, теперь оказались по меньшей мере на 30 метров ниже поверхности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312536/
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