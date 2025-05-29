В Финляндии за 1 евро продали русскую крепость, заложенную Александром Суворовым. Власти Котки за 1 евро выкупили построенную на рубеже XVIII–XIX веков русскую крепость Кюменегород (Кюминлинна) у государственной компании Senaatti-kiinteistöt, сообщает Yle.

Отмечается, что правительство хотело избавиться от форта, потому что его было дорого содержать. Техническое обслуживание крепости обходилось государству примерно в 200 тысяч евро в год. В 2023-м Минфин подсчитал, что для восстановления района потребуется в общей сложности 18 миллионов евро.

Крепость намерены привести в порядок и использовать в музейно-туристических целях, открыть в ней кафе и концертные площадки. Первые посетители смогут попасть туда только после того, как форт и прилегающая территория будут признаны безопасными, а вокруг появятся предупреждающие знаки и дорожки для туристов.

Крепость Кюменегород построена по приказу полководца Александра Суворова в 1791-1795 годах на тогдашней российской границе в Финляндии. Ее территория составляет около 50 гектаров и включает в себя около 20 построек, самые крупные — офицерское здание и казарма. Около 200 лет крепость использовалась в военных целях, а 20 лет назад была закрыта.