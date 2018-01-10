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Общество

Пока отец на заработках, второклассница работает на автостоянке в Бишкеке

Пока отец на заработках, второклассница работает на автостоянке в Бишкеке. Об этом сообщает глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова со ссылкой на Управление социального развития Свердловского района.

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По ее словам, ученица второго класса в свободное от учебы время собирает плату за парковку автомобилей. Земля, на которой останавливаются автомашины, является придомовой собственностью тети детей.

Женщина сообщила, что дает возможность детям подработать, тем самым помогает семье материально (20 сомов с одной автомашины идут в доход семьи).

Жилье у несовершеннолетних имеется, в доме все чисто и аккуратно. Их мать работает в кафе разносчицей еды, а отец находится в Российской Федерации. Семья переехала в Бишкек из Ошской области.

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