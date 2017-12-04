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Общество

Малышу, пострадавшему от жестокого отца, окажут психологическую помощь

Пострадавшему от жестокого отца ребенку окажут психологическую помощь. Об этом сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, Центр помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, при мэрии Бишкека будет оказывать ему правовую и психологическую помощь. Сотрудники центра уже направили письма во все уполномоченные органы по защите детей.

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По данным пресс-центра Минздрава, ребенка доставили в больницу 3 декабря в час ночи. У него диагностировали ушиб передней стенки живота. Мать написала отказную от госпитализации, поэтому ребенка забрали домой. По словам медиков, малыш был в удовлетворительном состоянии.

Напомним, инцидент произошел 2 декабря в микрорайоне «Улан-2». Очевидцы зафиксировали на видео, как мужчина пинает мальчика в живот, заставляя его подняться. Видео выложили в сеть и потребовали реакции правоохранительных органов.

Сотрудники РОВД Октябрьского района Бишкека возбудили по факту уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.

Сегодня Октябрьский райсуд вынесет решение, оставить задержанного под подпиской о невыезде или арестовать на время следствия. Соответствующее ходатайство подало в суд следствие.
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