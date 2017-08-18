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Общество

Не берут детей в школу. Правозащитникам жалуются родители

После объявления акции «Примите моего ребенка в школу!» в ОФ «Лига защитников прав ребенка» поступило много звонков от родителей, чьих детей не берут в школу, если их семья прописана по одному адресу, а фактически они живут рядом с другой школой.

«Директора школ просят принести домовую книгу в качестве доказательства, что данная семьи прописана по этому адресу, в противном случае ребенка отказывают принимать», — отмечает глава фонда Назгуль Турдубекова.

«Информируем всех родителей, что Министерство образования и науки КР и Управление образования мэрии Бишкека на наши обращения по данной проблеме ответили, что администрации школ в интересах детей обязаны брать детей по месту фактического проживания! Поэтому смело требуйте от директоров школ, чтобы принимали ваших детей без препятствий, даже если ваша семья имеет прописку в другом районе, а фактически живет рядом с образовательным учреждением. Необходимо предоставить справку от домкома или квартального», — отмечает она.

А завтра мы будем озвучивать имена всех директоров школ уже в публичном пространстве, если они все еще будут создавать препятствия для детей в доступе к школе.

Назгуль Турдубекова
«Минобразования обещало привлекать к ответственности всех, кто не только мешает, но и не помогает детям сесть за парты. Мы отслеживаем каждый случай. Каждого ребенка будем сопровождать до тех пор, пока он не будет зачислен в школу. Не проходите мимо. Если видите, что люди из малообеспеченных семей не могут своих детей устроить в школу, обращайтесь за помощью по телефонам: 0(312) 66-25-87, 0(771)454-445», — призывает глава ОФ.
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