В «Зеленстрое» рассказали, зачем обрезают деревья вдоль БЧК

В муниципальном предприятии «Зеленстрой» рассказали, зачем обрезают деревья вдоль Большого Чуйского канала от улицы Ганди до проспекта Манаса.

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Накануне в соцсетях горожане задавались вопросом, с какой целью ведут работы вдоль БЧК. В «Зеленстрое» заявили, что не ведут работы в водоохранной зоне.

«Приносим извинения за неточность в предыдущем комментарии. Там действительно ведутся работы по санитарной обрезке 30 деревьев по заявке МТУ № 13 и просьбе местных жителей. Все действия ведутся согласно производственному плану муниципального предприятия», — пояснили ИА «24.kg» сегодня в МП .