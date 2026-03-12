Чиновники рассказали, почему обрезали деревья у здания МВД в Бишкеке

Возле административного здания Министерства внутренних дел КР на улице Жумабека в Бишкеке проведены работы по санитарной обрезке сухостойных деревьев. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По его данным, ведомство обращалось в МП «Бишкекзеленстрой» в связи с тем, что на территории уже фиксировались случаи падения сухих ветвей, что представляет опасность для граждан.

Специалисты «Бишкекзеленстроя» обследовали зеленые насаждения и установили, что часть деревьев (тополя) находятся в аварийном состоянии и представляют потенциальную угрозу.

Сотрудники МП провели санитарную обрезку верхней части деревьев.

«Такие меры приняты в целях предотвращения возможного падения сухих или поврежденных ветвей и обеспечения безопасности граждан», — пояснили в МВД.

Фото пресс-службы МВД

Напомним, бишкекчане обратились в 24.kg с просьбой пояснения, по какой причине возле здания МВД обрезают деревья. Они беспокоились, что вместе с боковыми ветками рабочие убирают и значительную часть стволов.