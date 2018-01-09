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Общество

В Джалал-Абаде кыргызстанцу не дали суйунчу за рождение дочки

В Джалал-Абаде кыргызстанцу не дали суйунчу за рождение дочки. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

«Первого января 2018 года у меня родилась дочь, и вступил в силу закон о выплате суйунчу за рождение ребенка. Восьмого января собрал все необходимые документы и обратился в социальную защиту города Джалал-Абада. А сотрудники даже не в курсе, что был принят такой закон. Документы у меня не приняли, лишь дали городской номер телефона и сказали звонить. Зачем принимать такие популистские законы, которые в действительности не работают?» — задается читатель вопросом.

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«Люди будут получать деньги, но с конца января, потому что финансирование откроют в феврале. Все заявители могут подавать полный пакет документов, и в течение десяти дней им назначат пособия», — пояснили ИА «24.kg» в пресс-службе Минтруда и соцразвития.

Получить суйунчу кыргызстанцы смогут в течение года после рождения ребенка. За каждого ребенка выплатят 4 тысячи сомов, в высокогорных районах — больше.

Чтобы получить деньги, в региональное управление соцразвития необходимо представить свидетельство о рождении ребенка, документ, удостоверяющий личность родителей (паспорт), или документ об опекунстве и справку с места жительства.
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