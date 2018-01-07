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Общество

Кыргызстанцы раз в неделю спрашивают Кевина О’Коннелла, когда он женится

Фото из личного архива. Кевин О’Коннелл на конной прогулке в Чон-Кемине

Преподаватель английского языка в одной из международных школ Бишкека Кевин О’Коннелл активно путешествует по миру.

 Я решил приехать в Центральную Азию, потому что она очень сильно отличается от известных мне регионов. Я вырос, читая рассказы об этом регионе, часто слушал рассказы альпинистов, которые особо отмечали красоту природы.

В прошлом я жил в Америке, Таиланде, на Тайване и в Антарктиде, но Кыргызстан, безусловно, самая красивая страна. Мне очень повезло, что я имею возможность жить здесь.

Кевин О’Коннелл
— Что вас удивляет в Кыргызстане?

— Я удивлен тем, как сложно найти здесь игру кок-бору! Я хочу попробовать принять в ней участие до моего отъезда из страны.

Я также поражен объемами строительства в Бишкеке. Кажется, что площадки под новые здания закладываются здесь каждый день. Все очень оптимистично смотрят в будущее своей страны, и я очень рад видеть, как она растет и развивается.

— Что в Бишкеке напоминает вам о вашем родном городе?

— Ландшафт Колорадо очень похож на Бишкек: гигантские скалистые горы, золотые равнины с холмами и красивые высокогорные озера. Округ Колорадо также известен своими зимами.

— Чего вам не хватает в Кыргызстане?

— Я очень скучаю по острой пище и соусу! Я даже делаю свой собственный острый соус из местного перца. Мне также не хватает пиццы. Еще я не нашел хороших пирогов в Бишкеке.

из личного архива
Фото из личного архива. Одну из ночей в Караколе Кевин провел в юрте

— Какое у вас любимое место в Бишкеке?

— В Бишкеке просто замечательные общественные парки. В выходные дни я часто гуляю или читаю в парке Панфилова. Мне нравятся старые советские парки аттракционов, разбросанные по всему городу!

— Что вам нравится в национальной кухне, а что вы боитесь попробовать?

— Мне понравилось почти все, что я попробовал. Еда здесь — это интересное сочетание китайской, ближневосточной и других кухонь, но все же в ней есть местная уникальность. Я до сих пор не понимаю любовь кыргызов к кетчупу, я никогда в моей жизни не видел столько марок кетчупа!

Я не прочь попробовать что-то новое, но я еще не встречал иностранца, который бы не нервничал, пробуя баранью голову.

Кевин О’Коннелл

из личного архива
Фото из личного архива. Путешествуя с друзьями по Кыргызстану

— Что вас удивило и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Люди здесь женятся и заводят детей в таком раннем возрасте! Мои друзья даже не задумываются о браке примерно до 30 лет. В Кыргызстане меня примерно раз в неделю спрашивают, когда я собираюсь жениться. Я также был удивлен дружелюбностью местного населения. Люди очень рады видеть меня в своей стране, и я очень благодарен им за их доброту.
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